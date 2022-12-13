В Запорожской области раскрыли подробности о подрыве моста возле Мелитополя

За подрыв моста в пригороде Мелитополя в районе села Константиновка ответственны украинские диверсанты. Этот инцидент стоит расценивать как теракт. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.
До этого стало известно, что в Мелитополе и пригороде раздались два мощных взрыва, затем выяснилось, что в результате инцидента мосту были нанесены значительные повреждения. По предварительной версии, кто-то заранее заложил у опор взрывчатку.
«За подрывом моста стоят диверсанты режима Зеленского», — заявил Рогов и добавил, что российская сторона считает произошедшее терактом.