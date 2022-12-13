Мошенническую схему с магическими амулетами раскрыли в Москве

О раскрытии мошеннической схемы с магическими амулетами в Москве сообщает «МВД Медиа». Полицейские задержали женщин, представлявшихся своим жертвам людьми со сверхъестественными способностями.

Фото: Unsplash Unsplash

«Следователем СО ОМВД России по району Ховрино города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество")», — говорится в сообщении.

По данным МВД, злоумышленницы вели противозаконную деятельность в квартире на севере столицы. Там они проводили медитации, лекции и индивидуальные занятия с процедурами по так называемой «энергетической чистке для защиты личности». Людей, которые обращались к ним за помощью, они просили внести первоначальный взнос в 30 тысяч рублей, а также купить магический амулет за 60 тысяч рублей.

После проведения ритуалов аферистки убеждали клиентов в том, что такие обряды нужно периодически повторять, и обязывали их покупать у них заговоренную воду и предметы, притягивающие здоровье, любовь, удачу и деньги. Средняя стоимость предлагаемых талисманов, оберегов и полудрагоценных камней составляла 50 тысяч рублей, уточняет «МВД Медиа».

На данный момент в полицию поступило два заявления от потерпевших. В общей сложности за несколько месяцев они отдали мошенницам более трех миллионов рублей. Желаемого эффекта от оплаченных обрядов никто из жертв не получил.