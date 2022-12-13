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1 час назад

Мошенническую схему с магическими амулетами раскрыли в Москве

Мослента

О раскрытии мошеннической схемы с магическими амулетами в Москве сообщает «МВД Медиа». Полицейские задержали женщин, представлявшихся своим жертвам людьми со сверхъестественными способностями.

Мошенническую схему с магическими амулетами раскрыли в Москве
Фото: UnsplashUnsplash

«Следователем СО ОМВД России по району Ховрино города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество")», — говорится в сообщении.

По данным МВД, злоумышленницы вели противозаконную деятельность в квартире на севере столицы. Там они проводили медитации, лекции и индивидуальные занятия с процедурами по так называемой «энергетической чистке для защиты личности». Людей, которые обращались к ним за помощью, они просили внести первоначальный взнос в 30 тысяч рублей, а также купить магический амулет за 60 тысяч рублей.

После проведения ритуалов аферистки убеждали клиентов в том, что такие обряды нужно периодически повторять, и обязывали их покупать у них заговоренную воду и предметы, притягивающие здоровье, любовь, удачу и деньги. Средняя стоимость предлагаемых талисманов, оберегов и полудрагоценных камней составляла 50 тысяч рублей, уточняет «МВД Медиа».

На данный момент в полицию поступило два заявления от потерпевших. В общей сложности за несколько месяцев они отдали мошенницам более трех миллионов рублей. Желаемого эффекта от оплаченных обрядов никто из жертв не получил.

Ранее сообщалось, что московская пенсионерка заплатила за «снятие порчи» сотни тысяч рублей. 84-летняя женщина услышала рекламу и записалась на прием к «целительнице».

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