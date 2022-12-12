Мост прогнулся из-за взрыва возле Мелитополя

Украинские диверсанты повредили в понедельник вечером, 12 декабря, опоры моста в пригороде Мелитополя, рассказал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом пишет ТАСС.

"Около 22:00 произошла диверсия в районе автомобильного моста на село Константиновка Мелитопольского района Запорожской области. В результате взрыва повреждены опоры моста", - говорится в телеграм-канале Запорожской области.

Предположительно взрывчатка была заложена у опор моста.

По мнению Рогова, основная цель диверсантов заключается в том, чтобы нарушить поставки продуктов, лекарств, стройматериалов на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей.