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46 минут назад

Мост прогнулся из-за взрыва возле Мелитополя

Елена Прошина

Украинские диверсанты повредили в понедельник вечером, 12 декабря, опоры моста в пригороде Мелитополя, рассказал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом пишет ТАСС.

"Около 22:00 произошла диверсия в районе автомобильного моста на село Константиновка Мелитопольского района Запорожской области. В результате взрыва повреждены опоры моста", - говорится в телеграм-канале Запорожской области.

Предположительно взрывчатка была заложена у опор моста.

По мнению Рогова, основная цель диверсантов заключается в том, чтобы нарушить поставки продуктов, лекарств, стройматериалов на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей.

В Мелитополе раздались мощные взрывы

Движение по мосту пока приостановлено. Мост выстоял, но серьезно просело дорожное полотно, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.

Происшествия,Видео,Владимир Рогов,
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