Экс-премьер Дагестана получил пять лет за аферу с военными поставками

Мещанский суд Москвы признал бывшего премьера Дагестана Мухтара Меджидова виновным в хищении у Минобороны России порядка 108 миллионов рублей, выделенных на создание радиолокационных систем посадки самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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Меджидова обвинили в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Его приговорили к пяти годам колонии и штрафу в размере 900 тысяч рублей.

Прокурор требовал для Меджидова восемь лет колонии.