В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
1 час назад

Россиянка упала под прибывающий поезд в метро и выжила

Lenta.ruиещё 2

Пассажирка упала на пути под прибывающий поезд в Московском метрополитене и выжила. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Россиянка упала под прибывающий поезд в метро и выжила
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел на станции метро «Орехово» Замоскворецкой линии.

«На первый путь под прибывающий поезд упала женщина. Она извлечена, живая», — сообщили в ведомстве, уточнив, что на место происшествия едут сотрудники скорой помощи.

Подробности инцидента и спасения пассажирки не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене 11-летний школьник оступился на платформе и упал на рельсы. Мальчик направлялся в школу и, пока ждал поезд, засмотрелся в телефон и упал. У него диагностировали легкий ушиб ноги, госпитализация не потребовалась.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители