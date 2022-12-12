Россиянка упала под прибывающий поезд в метро и выжила

Пассажирка упала на пути под прибывающий поезд в Московском метрополитене и выжила. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

«На первый путь под прибывающий поезд упала женщина. Она извлечена, живая», — сообщили в ведомстве, уточнив, что на место происшествия едут сотрудники скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене 11-летний школьник оступился на платформе и упал на рельсы. Мальчик направлялся в школу и, пока ждал поезд, засмотрелся в телефон и упал. У него диагностировали легкий ушиб ноги, госпитализация не потребовалась.