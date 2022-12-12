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1 час назад

В Гвинейском заливе пираты атаковали танкер под флагом Греции

ТАСС

Крупнотоннажный танкер под флагом Греции был атакован в понедельник пиратами в Гвинейском заливе к юго-западу от побережья Камеруна. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

Пираты атаковали танкер в Гвинейском заливе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Танкер Maran Poseidon принял партию нефти на камерунском наливном терминале Криби и начал движение в Германию, когда в 95 морских милях от берега к нему приблизилась скоростная лодка с пиратами, отмечает она. Последние открыли стрельбу, однако команда танкера приготовилась к отражению нападения и пираты не решились предпринять попытку высадиться на его борт. В результате лодка повернула к берегу.

В свою очередь танкер постройки 2010 года продолжил плавание в порт назначения - Вильгельмсхафен.

В Гвинейском заливе пираты напали на танкер со сжиженным газом

Гвинейский залив является одним из самых опасных районов мирового океана с точки зрения угрозы со стороны пиратов.

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