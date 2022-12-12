Пираты атаковали танкер в Гвинейском заливе

Крупнотоннажный танкер под флагом Греции был атакован в понедельник пиратами в Гвинейском заливе к юго-западу от побережья Камеруна . Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC .

Танкер Maran Poseidon принял партию нефти на камерунском наливном терминале Криби и начал движение в Германию, когда в 95 морских милях от берега к нему приблизилась скоростная лодка с пиратами, отмечает она. Последние открыли стрельбу, однако команда танкера приготовилась к отражению нападения и пираты не решились предпринять попытку высадиться на его борт. В результате лодка повернула к берегу.