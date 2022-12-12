15-летнего подростка заподозрили в изнасиловании российской школьницы

В Санкт-Петербурге 15-летнего подростка заподозрили в изнасиловании 14-летней школьницы. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщает «Газета.Ru».

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру» Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По данным издания, днем 11 декабря на проспекте Героев фигурант пристал к девочке и надругался над ней. Пострадавшая находилась в беспомощном состоянии — в больнице у несовершеннолетней россиянки диагностировали острое пероральное отравление этанолом легкой степени и отравление неизвестным веществом депримирующего действия.

Отмечается, что в полицию обратился отец пострадавшей. Сейчас потерпевшая находится дома, а правоохранители проводят проверку.