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1 час назад

15-летнего подростка заподозрили в изнасиловании российской школьницы

Lenta.ru

В Санкт-Петербурге 15-летнего подростка заподозрили в изнасиловании 14-летней школьницы. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщает «Газета.Ru».

15-летнего подростка заподозрили в изнасиловании российской школьницы
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По данным издания, днем 11 декабря на проспекте Героев фигурант пристал к девочке и надругался над ней. Пострадавшая находилась в беспомощном состоянии — в больнице у несовершеннолетней россиянки диагностировали острое пероральное отравление этанолом легкой степени и отравление неизвестным веществом депримирующего действия.

Отмечается, что в полицию обратился отец пострадавшей. Сейчас потерпевшая находится дома, а правоохранители проводят проверку.

Ранее стало известно, что под Омском двоих 17-летних подростков осудили на три года за изнасилование 14-летней девочки.

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