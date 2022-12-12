В посольство Франции в Москве пришла странная посылка

Посольство Франции в Москве получило необычную посылку. Человек с фамилией Нотарианни отправил дипломатам из Крыма мертвую мышь и паука. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Источник пояснил, что инцидент произошел еще на прошлой неделе, но сведения о нем поступили только сейчас, от представителя французской дипмиссии в Москве.

Собеседник агентства уточнил, что на адрес посольства «пришла необычная посылка. Внутри оказались мертвая мышь и мертвый паук». Он добавил, что отправителем числился некто Нотарианни из Крыма.