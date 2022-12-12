Пожар вспыхнул в здании одного из цехов на заводе в промышленной зоне Нижнекамска , сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану .

"В 14:38 12 декабря поступило сообщение о пожаре в здании цеха по выделению каучуков в промышленной зоне Нижнекамска. Силы Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона оперативно прибыли к месту. Площадь пожара устанавливается. Информация уточняется, носит оперативный характер", - сообщили в МЧС.

Как сообщил ТАСС представитель Нижнекамскнефтехима, возгорание локализовали на площади в несколько десятков метров, его ликвидация продолжается. Угроза жизни и здоровью сотрудников предприятия и горожан отсутствует. Предприятие работает в штатном режиме. Началось внутреннее расследование причин возникновения ситуации.