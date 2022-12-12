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1 час назад

В Нижнекамске произошел пожар на заводе синтетического каучука

ТАССиещё 4

Пожар вспыхнул в здании одного из цехов на заводе в промышленной зоне Нижнекамска, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

"В 14:38 12 декабря поступило сообщение о пожаре в здании цеха по выделению каучуков в промышленной зоне Нижнекамска. Силы Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона оперативно прибыли к месту. Площадь пожара устанавливается. Информация уточняется, носит оперативный характер", - сообщили в МЧС.

Самостоятельно цех покинули 72 человека, пострадавших, по предварительным данным, нет.

Стало известно о состоянии пострадавшего при пожаре в ТЦ «Стройтракт»

Как сообщил ТАСС представитель Нижнекамскнефтехима, возгорание локализовали на площади в несколько десятков метров, его ликвидация продолжается. Угроза жизни и здоровью сотрудников предприятия и горожан отсутствует. Предприятие работает в штатном режиме. Началось внутреннее расследование причин возникновения ситуации.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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