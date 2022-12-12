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52 минуты назад

На востоке Москвы школьник получил пулевое ранение

ТАСС

Школьник получил пулевое ранение в ходе бытового конфликта в Кузьминском лесопарке на востоке Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в правоохранительных органах.

На востоке Москвы школьник получил пулевое ранение
Фото: UnsplashUnsplash

"Инцидент произошел в воскресенье в Кузьминском лесопарке. В ходе бытового конфликта ученик 11-го класса получил пулевое ранение. Обстоятельства устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительно, ранение нанес знакомый школьника, выясняется тип оружия. "Пострадавший госпитализирован", - добавил представитель правоохранительных органов.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщили, что проводят проверку по факту получения ранения подростком, не уточнив подробности.

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