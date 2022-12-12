На востоке Москвы школьник получил пулевое ранение

Школьник получил пулевое ранение в ходе бытового конфликта в Кузьминском лесопарке на востоке Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в правоохранительных органах.
"Инцидент произошел в воскресенье в Кузьминском лесопарке. В ходе бытового конфликта ученик 11-го класса получил пулевое ранение. Обстоятельства устанавливаются", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительно, ранение нанес знакомый школьника, выясняется тип оружия. "Пострадавший госпитализирован", - добавил представитель правоохранительных органов.
В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщили, что проводят проверку по факту получения ранения подростком, не уточнив подробности.