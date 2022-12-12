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19 минут назад

В Москве 12-летний мальчик утонул в ванной из-за водонагревателя

Газета.Ru

В Москве 12-летний мальчик утонул в ванной из-за неправильно установленного водонагревателя. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В Москве 12-летний мальчик утонул в ванной из-за водонагревателя
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, инцидент произошел 10 декабря 2022 года на съемной квартире на Долгоруковской улице, куда семья из Иркутска заселилась на выходные. Вечером ребенок пошел принять ванну, а спустя 20 минут отец обнаружил его без сознания.

Родители мальчика вызвали «скорую», однако реанимировать школьника не удалось. Правоохранители установили, что ребенок потерял сознание из-за угарного газа от водонагревателя, а после захлебнулся водой.

В настоящий момент расследуется уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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