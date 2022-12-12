Стало известно о состоянии пострадавшего при пожаре в ТЦ «Стройтракт»

Стало известно о состоянии пострадавшего в пожаре в ТЦ «Стройтракт» охранника. Мужчина надышался гарью, пока пытался самостоятельно потушить огонь. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

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Как отмечается, сдав смену Сергей направился в столовую. Находясь там, он с коллегами узнал про возгорание. Они растянули пожарные рукава, но было уже поздно - дым проник во все помещения. Мужчина надышался гарью, пока выбирался на улицу. В настоящее время он находится под присмотром врачей, его жизни ничто не угрожает.

Как рассказали, сотрудники торгового центра, пожар начался в так называемой холодной зоне, где разгружаются и хранятся сухие смеси. Сначала вспыхнула теплоизоляция, а после пламя перекинулось на стройматериалы. Несмотря на действия охранников, сдержать огонь они не смогли. Пожарная сигнализация среагировала, однако система пожаротушения не сработала.

Как сообщает МЧС России, по состоянию на 12.15 открытое горение ликвидировано. Ранее сообщалось о локализации возгорания на площади 9 тыс. кв. м.

Напомним, пожар в торговом центре начался в понедельник утром. Сначала загорелись строительные материалы на открытой площадке, затем пламя перекинулось на здание ТЦ. Сотрудники были эвакуированы, однако один человек пострадал.