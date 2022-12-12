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13 минут назад

Стало известно о состоянии пострадавшего при пожаре в ТЦ «Стройтракт»

Елена Прошина

Стало известно о состоянии пострадавшего в пожаре в ТЦ «Стройтракт» охранника. Мужчина надышался гарью, пока пытался самостоятельно потушить огонь. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Стало известно о состоянии пострадавшего при пожаре в ТЦ «Стройтракт»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается, сдав смену Сергей направился в столовую. Находясь там, он с коллегами узнал про возгорание. Они растянули пожарные рукава, но было уже поздно - дым проник во все помещения. Мужчина надышался гарью, пока выбирался на улицу. В настоящее время он находится под присмотром врачей, его жизни ничто не угрожает.

Как рассказали, сотрудники торгового центра, пожар начался в так называемой холодной зоне, где разгружаются и хранятся сухие смеси. Сначала вспыхнула теплоизоляция, а после пламя перекинулось на стройматериалы. Несмотря на действия охранников, сдержать огонь они не смогли. Пожарная сигнализация среагировала, однако система пожаротушения не сработала.

Как сообщает МЧС России, по состоянию на 12.15 открытое горение ликвидировано. Ранее сообщалось о локализации возгорания на площади 9 тыс. кв. м.

Напомним, пожар в торговом центре начался в понедельник утром. Сначала загорелись строительные материалы на открытой площадке, затем пламя перекинулось на здание ТЦ. Сотрудники были эвакуированы, однако один человек пострадал.

Крыша здания частично обрушилась. Разрушения произошли на площади в 900 кв. м. В тушении пожара участвуют более 100 человек, 35 единиц техники, а также вертолет Ми-8. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки из-за обильных осадков. Управление СК по Московской области начало расследование, возбуждено уголовное дело.

Происшествия,МЧС России,Следственный комитет,
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