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41 минуту назад

Россиянина задержали за угрозу забросать гранатами отдел полиции

Lenta.ru

В Петербурге 56-летнего местного жителя задержали за угрозу забросать гранатами отдел полиции. Об этом сообщает «Фонтанка».

Россиянина задержали за угрозу забросать гранатами отдел полиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сведениям издания, в 10 часов вечера 11 ноября в отдел полиции Невского района позвонил неизвестный. Он попросил «прекратить игры» в торговом центре (ТЦ) рядом со станцией метро «Рыбацкое». В противном случае он пригрозил закидать стражей порядка гранатами.

Полицейские приехали в ТЦ, однако не нашли там ничего опасного. После этого они оперативно установили личность звонившего. Выяснилось, что он живет недалеко от ТЦ. Ночью мужчину доставили в отдел, изъяли у него телефон и составили протокол о мелком хулиганстве.

При этом то, какие именно игры возмутили россиянина, пока неизвестно. Ранее в торговом центре работала букмекерская контора, однако она закрылась. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

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