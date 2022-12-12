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39 минут назад

Названа причина пожара в ТЦ «Стройтракт» в Балашихе

Алиса Селезнёва

По предварительным данным, причиной пожара в торговом центре «Стройтракт» в Балашихе стало вызванное дождем короткое замыкание. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.

«Возгорание возникло под навесом, где хранился пенополистирол. Оно возникло вследствие короткого замыкания электропроводки из-за обильных осадков. Это предварительная причина пожара», - пояснил источник издания.

В МЧС России по региону уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 08.33 мск.

ТЦ «Стройпарк» загорелся в подмосковной Балашихе

«По состоянию на 10.10 по информации от штаба - площадь горения составляет 9000 кв.м.», - пояснили в ведомстве, отметив, что пожару присвоен третий ранг сложности.

В тушении огня принимают участие 110 человек и 35 единиц техники.

Ранее крупный пожар произошел в гипермаркете OBI на территории ТЦ «Мега Химки». Из-за обрушения кровли огонь быстро распространился по всей площади здания. Причиной пожара стали ошибки при выполнении сварочных работ. В результате происшествия погиб один человек, сам гипермаркет был полностью уничтожен.

Во Всероссийском союзе страховщиков сообщили, что ущерб оценивается в рекордные 20 миллиардов рублей. По имеющейся информации, все объекты были застрахованы.

Происшествия,Видео,Всероссийский союз страховщиков,МЧС России,
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