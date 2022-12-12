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54 минуты назад

Прокурор запросил для экс-мэра Владивостока 17 лет колонии

Елена Прошина

Прокурор запросил для экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка наказание в виде 17 лет колонии и штрафа в 150 млн рублей по делу о в получении многомиллионных взяток. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокурор запросил для экс-мэра Владивостока 17 лет колонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По версии следствия, до вступления в должность мэра, будучи директором ГБУ «Хозяйственное управление администрации края», Гуменюк получил от директора нескольких стройфирм взятки на общую сумму 6,9 млн рублей.

Кроме того, будучи мэром, он получил 31,2 млн рублей от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей похоронного МБУ «Некрополь». Деньги были переданы «за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг». Свою вину Гуменюк отрицает.

«Государственный обвинитель попросила назначить ему итоговое наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет со штрафом в размере 150 миллионов рублей», - сказал представитель прокуратуры Приморья.

Кроме того, после выхода из колонии прокурор просит запретить Гуменюку в течение 12 лет занимать руководящие должности в государственной власти и местном самоуправлении.

У Гуменюка были арестованы активы в размере более чем на 35 млн рублей, в том числе недвижимость, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, мотоцикл Harley Davidson и наличность.

Происшествия,Политика,Олег Гуменюк,
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