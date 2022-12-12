Пьяный россиянин выехал на озеро и насмерть задавил рыбака

В Новосибирской области пьяный водитель выехал на озеро, покрытое льдом, и насмерть задавил рыбака. Об этом сообщили в ГУ МВД по российскому региону, пишет РИА Новости.

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По данным ведомства, все произошло на озере Чаны в районе одного из сел Купинского района. Россиянин не справился с управлением и совершил наезд на палатку, в которой находился рыбак.

«В результате ДТП мужчина 1985 года рождения скончался на месте», — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По факту происшествия была организована доследственная проверка.