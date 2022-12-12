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1 час назад

Пожар в подмосковном ТЦ "Стройпарк" распространился на площади 500 "квадратов"

Москва24иещё 18

Площадь пожара в торговом центре "Стройпарк" в подмосковной Балашихе вырос до 500 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

"Площадь пожара увеличена до 500 квадратных метров. К тушению привлечены 45 человек и 14 единиц техники. Группировка наращивается", – рассказали спасатели.

По информации администрации муниципального образования, все работники ТЦ были эвакуированы. Возгорание произошло на первом этаже двухэтажного здания, которое стоит отдельно от торгового центра.

ТЦ «Стройпарк» загорелся в подмосковной Балашихе

По данным администрации, пострадавших не обнаружено. Однако в экстренных службах рассказали, что в результате пожара травмы получил один человек.

В прокуратуре Московской области заявили о старте проверки из-за возгорания. Правоохранители установят обстоятельства и причины случившегося, дадут оценку исполнению закона, в том числе о пожарной безопасности, сообщает сайт надзорного ведомства. Помимо этого, на территорию происшествия выехал Балашихинский городской прокурор Никита Брыкин.

Отмечается, что все системы оповещения и пожаротушения в ТЦ сработали штатно. Пожару присвоен третий ранг сложности.

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