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8 минут назад

ТЦ «Стройпарк» загорелся в подмосковной Балашихе

Елена Прошина

В городе Балашиха Московской области произошел пожар в ТЦ «Стройпарк». По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Возгорание произошло в ТЦ «Стройпарк» на Пригородной улице. Как сообщили в экстренных службах, в настоящее время площадь пожара уточняется. На месте работают пожарные расчеты и машины скорой помощи. Персонал эвакуируют. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, крупный пожар произошел ранее в гипермаркете OBI на территории ТЦ «Мега Химки». Из-за обрушения кровли огонь быстро распространился по всей площади здания. Причиной пожара стали ошибки при выполнении сварочных работ. В результате происшествия погиб один человек. Им оказался охранник. Во время эвакуации на мужчину упала металлическая конструкция.

Гипермаркет уничтожен полностью. Во Всероссийском союзе страховщиков сообщили, что ущерб оценивается в рекордные 20 миллиардов рублей. По имеющейся информации, все объекты были застрахованы.

Происшествия,Видео,Всероссийский союз страховщиков,
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