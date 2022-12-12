Стало известно о пострадавшем при пожаре в ТЦ под Москвой

При пожаре в торговом центре «Стройпарк» в подмосковной Балашихе пострадал один человек. Об этом стало известно источнику ТАСС в экстренных службах.

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По его данным, пострадал охранник торгового центра. Собеседник агентства не уточнил, в каком состоянии находится мужчина.

О пожаре в Подмосковье стало известно утром в понедельник, 12 декабря. На появившихся кадрах видно, что пламя охватило крупный участок территории ТЦ, в небо поднимается густой черный дым.