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31 минуту назад

В Балашихе горит гипермаркет стройматериалов

ТК «Звезда»

В Балашихе загорелся гипермаркет стройматериалов. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы, информацию подтвердили в ГУ МЧС по Московской области.

На опубликованных кадрах от торгового центра поднимается густой черный дым. На месте работают пожарные и скорая помощь.

По данным спасательного ведомства, сообщение о пожаре поступило в 8.33, загорелись стройматериалы на открытой площадке у торгового центра. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров и перешел на первый этаж здания. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Происшествия,Видео,
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