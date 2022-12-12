В Балашихе загорелся гипермаркет стройматериалов. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы, информацию подтвердили в ГУ МЧС по Московской области .

На опубликованных кадрах от торгового центра поднимается густой черный дым. На месте работают пожарные и скорая помощь.

По данным спасательного ведомства, сообщение о пожаре поступило в 8.33, загорелись стройматериалы на открытой площадке у торгового центра. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров и перешел на первый этаж здания. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.