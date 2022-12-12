Анталью накрыл мощный ливень

Улицы и дома, находящиеся в провинции Анталья, оказались подтоплены в результате сильного дождя, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал TRT 1.

Сообщается о разрушении мостов и затоплении теплиц в уезде Кумлуджа. Местных жителей призывают не выходить без необходимости на улицу.

По словам мэра Кумлуджа Мустафы Колеоглу, из-за погодных условий в местных школах отменены занятия. Власти обратились к департаменту по чрезвычайным ситуациям с просьбой помочь ликвидировать последствия проливного дождя.

«Мы не видели такого ливня на протяжении 50 лет», - подчеркнул Колеоглу.

Он указал на отсутствие жертв и пострадавших. Вместе с тем мэр назвал данную ситуацию очень серьезной.

Накануне синоптики сообщили, что в семи провинциях на северо-западе, западе и юге Турции резко ухудшится погода. В районе Мраморного моря прогнозировали ураганный ветер со скоростью до 28 м/с.