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1 час назад

Анталью накрыл мощный ливень

Лера Букина

Улицы и дома, находящиеся в провинции Анталья, оказались подтоплены в результате сильного дождя, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал TRT 1.

Анталью накрыл мощный ливень
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается о разрушении мостов и затоплении теплиц в уезде Кумлуджа. Местных жителей призывают не выходить без необходимости на улицу.

По словам мэра Кумлуджа Мустафы Колеоглу, из-за погодных условий в местных школах отменены занятия. Власти обратились к департаменту по чрезвычайным ситуациям с просьбой помочь ликвидировать последствия проливного дождя.

«Мы не видели такого ливня на протяжении 50 лет», - подчеркнул Колеоглу.

Он указал на отсутствие жертв и пострадавших. Вместе с тем мэр назвал данную ситуацию очень серьезной.

Накануне синоптики сообщили, что в семи провинциях на северо-западе, западе и юге Турции резко ухудшится погода. В районе Мраморного моря прогнозировали ураганный ветер со скоростью до 28 м/с.

Сегодня стало известно о подтоплениях в ряде районов Москвы из-за ливня. Он начался в городе вчера. О тропическом дожде в понедельник предупреждал ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Происшествия,В мире,Евгений Тишковец,
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