В Подмосковье нашли тело мастера спорта по кикбоксингу Думбравы

В Орехово-Зуево обнаружено тело мастера спорта международного класса по кикбоксингу Екатерины Думбравы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Как утверждает источник, Екатерина Думбрава покончила с собой.
Тело спортсменки нашла мать, когда пришла к дочери в гости. Записки девушка не оставила. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.
Екатерина неоднократно была призером чемпионатов мира, Европы и России.
Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым.
Последним международным крупным турниром для отечественных спортсменов стала Олимпиада в Пекине. Вопрос о допуске россиян к отбору летних Игр пока также открыт.