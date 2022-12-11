В Подмосковье нашли тело мастера спорта по кикбоксингу Думбравы

В Орехово-Зуево обнаружено тело мастера спорта международного класса по кикбоксингу Екатерины Думбравы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Фото: газета.ру газета.ру

Как утверждает источник, Екатерина Думбрава покончила с собой.

Тело спортсменки нашла мать, когда пришла к дочери в гости. Записки девушка не оставила. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

Екатерина неоднократно была призером чемпионатов мира, Европы и России.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым.