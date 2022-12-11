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38 минут назад

Автобусам и фурам временно запретили ездить по трассам в Татарстане из-за непогоды

Газета.Ruиещё 1

Движение в Татарстане по трассам для рейсовых автобусов и грузовиков временно закрыто из-за непогоды, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу «Волго-Вятскуправтодора».

Автобусам и фурам временно запретили ездить по трассам в Татарстане из-за непогоды
Фото: газета.ругазета.ру

«С 17:00 по Москве временно закрыто движение по федеральным автодорогам, проходящим по Татарстану, для грузовых автомобилей и рейсовых автобусов из-за снега, дождя и ограниченной видимости», — следует из сообщения.

Водителей призывают быть на дорогах внимательными, соблюдать правила дорожного движения и выбирать скорость исходя из дорожных условий.

Ранее сообщалось, что в девяти регионах Нижегородской области объявлен режим повышенной готовности из-за непогоды.

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