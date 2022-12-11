Автобусам и фурам временно запретили ездить по трассам в Татарстане из-за непогоды

Движение в Татарстане по трассам для рейсовых автобусов и грузовиков временно закрыто из-за непогоды, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу «Волго-Вятскуправтодора».
«С 17:00 по Москве временно закрыто движение по федеральным автодорогам, проходящим по Татарстану, для грузовых автомобилей и рейсовых автобусов из-за снега, дождя и ограниченной видимости», — следует из сообщения.
Водителей призывают быть на дорогах внимательными, соблюдать правила дорожного движения и выбирать скорость исходя из дорожных условий.
Ранее сообщалось, что в девяти регионах Нижегородской области объявлен режим повышенной готовности из-за непогоды.