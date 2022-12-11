В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Женщина лишилась 100 тыс. рублей при покупке елки

Елена Прошина

Кибермошенники начали обманывать россиян при покупке новогодних елок в интернете. В Петербурге со счета потерпевшей списали 100 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Женщина лишилась 100 тыс. рублей при покупке елки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пятидесятилетняя женщина решила купить искусственную елку за 8,3 тысячи рублей в Telegram-канале. «Менеджер» прислала ей форму для оплаты. Потерпевшая заполнила ее, но при отправке якобы возникла ошибка. Так повторилось несколько раз. Затем женщина поняла, что пятью транзакциями у нее списали большую сумму денег.

Менеджер «очень удивилась», извинилась и прислала «новую форму для возврата средств». В результате с карты списалось ещё 49 тысяч рублей, а женщине прислали язвительное стихотворение и заблокировали.

В общей сложности мошенники обманули жертву на 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что кибермошенники похитили у клиентов российских банков в третьем квартале почти 4 миллиарда рублей.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители