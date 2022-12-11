Женщина лишилась 100 тыс. рублей при покупке елки

Кибермошенники начали обманывать россиян при покупке новогодних елок в интернете. В Петербурге со счета потерпевшей списали 100 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

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Пятидесятилетняя женщина решила купить искусственную елку за 8,3 тысячи рублей в Telegram-канале. «Менеджер» прислала ей форму для оплаты. Потерпевшая заполнила ее, но при отправке якобы возникла ошибка. Так повторилось несколько раз. Затем женщина поняла, что пятью транзакциями у нее списали большую сумму денег.

Менеджер «очень удивилась», извинилась и прислала «новую форму для возврата средств». В результате с карты списалось ещё 49 тысяч рублей, а женщине прислали язвительное стихотворение и заблокировали.

В общей сложности мошенники обманули жертву на 100 тысяч рублей.