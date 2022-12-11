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32 минуты назад

В Тюмени артистка огненного шоу случайно загорелась во время выступления

Газета.Ru

В Тюмени артистка огненного шоу получила ожоги, загоревшись во время выступления. Об этом сообщает агентство Ura.ru.

Артистка случайно загорелась во время выступления в Тюмени
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел на открытом турнире по зимнему плаванию на озере Чемпионов.

«За огненным представлением с восторгом наблюдали десятки человек, в том числе дети. Неожиданно пламя с факела оказалось на одежде выступавшей девушки. Ее коллеги сразу же среагировали и бросились ей на помощь, оперативно потушив огонь», — рассказал корреспондент издания.

Артистка получила ожоги I и II степени — всего огонь затронул около 3% кожи. Пострадавшей оказали первую помощь, от госпитализации она отказалась.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае арестовали Владимира Волгина, который в третий раз пытался сжечь свою бывшую девушку и двоих детей.

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