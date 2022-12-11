Артистка случайно загорелась во время выступления в Тюмени

«За огненным представлением с восторгом наблюдали десятки человек, в том числе дети. Неожиданно пламя с факела оказалось на одежде выступавшей девушки. Ее коллеги сразу же среагировали и бросились ей на помощь, оперативно потушив огонь», — рассказал корреспондент издания.