Артистка случайно загорелась во время выступления в Тюмени

В Тюмени артистка огненного шоу получила ожоги, загоревшись во время выступления. Об этом сообщает агентство Ura.ru.
Инцидент произошел на открытом турнире по зимнему плаванию на озере Чемпионов.
«За огненным представлением с восторгом наблюдали десятки человек, в том числе дети. Неожиданно пламя с факела оказалось на одежде выступавшей девушки. Ее коллеги сразу же среагировали и бросились ей на помощь, оперативно потушив огонь», — рассказал корреспондент издания.
Артистка получила ожоги I и II степени — всего огонь затронул около 3% кожи. Пострадавшей оказали первую помощь, от госпитализации она отказалась.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае арестовали Владимира Волгина, который в третий раз пытался сжечь свою бывшую девушку и двоих детей.