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1 час назад

Задержан подозреваемый в ограблении художницы Быстрицкой

Елена Прошина

Задержан подозреваемый в грабеже художницы Галины Быстрицкой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Задержан подозреваемый в ограблении художницы Быстрицкой
Фото:  Галина Быстрицкая/youtube.com Галина Быстрицкая/youtube.com

Полицейские задержали подозреваемого 9 декабря. Это 42-летний безработный житель Москвы, его допрашивают. Предполагаемый сообщник пока не найден.

Инцидент произошел днем 23 октября в подмосковной деревне Поярково.

Два преступника в медицинских масках проникли в дом 61-летней художницы и угрожали ей ножом. Они забрали 1 млн рублей и уехали на автомобиле женщины - «Ленд Ровере Дискавери 3». Позже его нашли брошенным на дороге.

Галина Быстрицкая - лауреат премии «Золотая кисть» 1992 года, участница многочисленных выставок.

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