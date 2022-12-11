Задержан подозреваемый в ограблении художницы Быстрицкой

Полицейские задержали подозреваемого 9 декабря. Это 42-летний безработный житель Москвы, его допрашивают. Предполагаемый сообщник пока не найден.

Два преступника в медицинских масках проникли в дом 61-летней художницы и угрожали ей ножом. Они забрали 1 млн рублей и уехали на автомобиле женщины - «Ленд Ровере Дискавери 3». Позже его нашли брошенным на дороге.