В Херсоне сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

В Херсоне в результате взрыва поврежден объект критической инфраструктуры, написал назначенный Киевом начальник областной военной администрации региона Ярослав Янушевич в Telegram-канале. Повреждения получил кооператив херсонского облэнерго, а также уничтожены несколько единиц техники и построек.

В результате удара занялся пожар площадью 30 квадратных метров, — написал он.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинская армия нанесла удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по гостиничному комплексу «Привал охотника» в Мелитополе. Он уточнил, что после прилета снаряда в гостиничном комплексе начался пожар.