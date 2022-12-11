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5 минут назад

В Херсоне сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

News.ru

В Херсоне в результате взрыва поврежден объект критической инфраструктуры, написал назначенный Киевом начальник областной военной администрации региона Ярослав Янушевич в Telegram-канале. Повреждения получил кооператив херсонского облэнерго, а также уничтожены несколько единиц техники и построек.

В Херсоне сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В результате удара занялся пожар площадью 30 квадратных метров, — написал он.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинская армия нанесла удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по гостиничному комплексу «Привал охотника» в Мелитополе. Он уточнил, что после прилета снаряда в гостиничном комплексе начался пожар.

По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, оказалась полностью разрушена база отдыха, где в то время находились отдыхающие и персонал. По предварительным данным, два человека погибли, десять пострадали.

Происшествия,Владимир Рогов,
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