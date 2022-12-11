В Москве задержали бросившую младенца в подъезде женщину

Прокуратура Москвы сообщила о задержании женщины, которая оставила в подъезде жилого дома младенца.

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Ведомство разместило в своем Telegram-канале видео с камер наблюдения, на котором видно, как женщина приехала к дому на такси, вошла в подъезд с ребенком на руках, а затем вышла уже без него.

В прокуратуре сообщили, что личность женщины была установлена. Раньше она уже была судима за оставление ребенка в опасности (ст. 125 УК РФ).

Ребенка нашли в подъезде дома по улице Паромной. Уточнялось, что это была девочка примерно семи дней от рождения.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).