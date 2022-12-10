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13 минут назад

Взявший заложников в Дрездене мужчина умер от ранений

Илья Родин

Полиция Дрездена сообщила, что скончался мужчина, который в центре города захватил заложников в торговом центре. Во время штурма он получил смертельные ранения, пишет Zeit со ссылкой на источники.

Стало известно о гибели взявшего заложников в Дрездене мужчины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что неизвестный мужчина утром 10 декабря застрелил свою мать, Затем он попытался ворваться в офисное здание. После того, как это ему не удалось, он захватил заложников в галерее Альтмаркт в центре Дрездена.

Полиция попыталась договориться с ним, но переговоры оказались безуспешными. После этого в дело вступил спецназ, уточняет автор статьи.

Спецназовцы без особых проблем освободили заложников. Во время штурма мужчина был тяжело ранен, заложники не получили повреждений.

Полиция Саксонии рассказала в Twitter, что причины поведения будут выяснены в ходе дальнейшего расследования.

Полиция перекрыла центр немецкого города

В ведомстве уточнили, что пока у них нет достоверных сведений о мужчине. Вместе с тем, специалисты предполагают, что у него могло быть психическое заболевание.

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