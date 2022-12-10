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20 минут назад

В российском городе устроили драку со стрельбой

Lenta.ru

В Екатеринбурге около БЦ «Высоцкий» устроили массовую драку со стрельбой. Об этом пишет портал Е1 со ссылкой на полицейских.

В российском городе устроили драку со стрельбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах, которые попали в сеть, показано продолжение конфликта на улице — в начале слышен выстрел, после чего мужчина нападает на другого прямо у входа в БЦ. Позже к конфликтующим присоединяются еще несколько человек, в результате чего начинается массовая потасовка. На видео слышны крики «Стой!»

По словам начальника пресс-службы регионального главка Валерия Горелых, пострадавших из-за применения оружия нет. Отмечается, что хозяин пистолета — местный житель, который имеет официальное разрешение на хранение пистолета Т12. Сейчас он находится в территориальный ОВД для выяснения обстоятельств случившегося.

Портал утверждает, что конфликт начался в увеселительном заведении. К владельцу Т12 подсел неизвестный, между мужчинами началась ссора. Подробности разногласий не приводятся.

Ранее в Петербурге конфликт между водителем и пешеходом закончился стрельбой. Прохожий сделал замечание автомобилисту, который заехал на машине Land Rover на тротуар. Тогда водитель выстрелил оппоненту в ногу и скрылся с места преступления. После этого потерпевший вызвал полицию. По факту случившегося возбуждено дело о хулиганстве. Стрелявшего сейчас ищут. По предварительным данным, ему около 30 лет.

Происшествия,Валерий Горелых,
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