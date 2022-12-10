Россиянина заставили платить 15 млн рублей ушедшим из РФ брендам

Российский суд бывает не только самым гуманным, но и самым суровым. Особенно если речь идёт о защите западных брендов. На сей раз беспощадный молот правосудия вдарил по нижегородцу Александру. Мужчина ещё в 2017 году начал продавать поддельные часики от самых известных брендов — Hublot там, Chanel. И вот, уже покинув Россию, гиганты тяжёлого люкса решили предъявить Александру. Теперь он должен им 15 млн рублей.
Александр начал плотно осваивать «параллельный импорт» до того, как это стало законным. Он торговал люксовыми часами под марками Hublot, Tag Neuer, Zenith и Chanel. Народ весь этот люкс скупал. И, скорее всего, не по ценам оригинальной продукции.
Торговля контрафактом довела Александра до уголовки. Силовики узнали, чем он занимается, и привлекли к ответственности. Но что бы вы думали? Он прекратил «толкать» поддельную роскошь?
Александр воспринял уголовку просто как очередной предпринимательский вызов. Поэтому он благополучно продолжил своё дело. К тому же в 2022 году всё вроде бы сопутствовало торговле подделками. Как раз все эти Chanel и иже с ними начали уходить из России после начала спецоперации на Украине. Можно даже сказать, у всех Александров контрафактного мира настали золотые деньки.
Но как бы не так. Почему-то именно в это время бренды решили поломать торговцу репликами всю малину. Они подали на него в российский суд. А наше правосудие решило с Александром не церемонится и обязало заплатить компаниям в общем и целом 15 млн рублей.
Впрочем, недавно уже были прецеденты, когда российским торговцам подделками удавалось отбиться от европейских компаний. К примеру, французский бренд Dior, принадлежащий семье богатейшего европейца Бернара Арно, засудил на 150 000 рублей пенсионерку из Биробиджана. Она, видите ли, сумку под зарубежной маркой продала. Женщине пришлось побороться и в конце концов Верховный суд отменил решение о выплате штрафа.