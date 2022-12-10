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9 минут назад

Россиянина заставили платить 15 млн рублей ушедшим из России брендам. Он торговал репликами

Секрет Фирмы

Российский суд бывает не только самым гуманным, но и самым суровым. Особенно если речь идёт о защите западных брендов. На сей раз беспощадный молот правосудия вдарил по нижегородцу Александру. Мужчина ещё в 2017 году начал продавать поддельные часики от самых известных брендов — Hublot там, Chanel. И вот, уже покинув Россию, гиганты тяжёлого люкса решили предъявить Александру. Теперь он должен им 15 млн рублей.

Россиянина заставили платить 15 млн рублей ушедшим из РФ брендам
Фото: fxquadro / freepikfxquadro / freepik

Александр начал плотно осваивать «параллельный импорт» до того, как это стало законным. Он торговал люксовыми часами под марками Hublot, Tag Neuer, Zenith и Chanel. Народ весь этот люкс скупал. И, скорее всего, не по ценам оригинальной продукции.

Торговля контрафактом довела Александра до уголовки. Силовики узнали, чем он занимается, и привлекли к ответственности. Но что бы вы думали? Он прекратил «толкать» поддельную роскошь?

Александр воспринял уголовку просто как очередной предпринимательский вызов. Поэтому он благополучно продолжил своё дело. К тому же в 2022 году всё вроде бы сопутствовало торговле подделками. Как раз все эти Chanel и иже с ними начали уходить из России после начала спецоперации на Украине. Можно даже сказать, у всех Александров контрафактного мира настали золотые деньки.

Но как бы не так. Почему-то именно в это время бренды решили поломать торговцу репликами всю малину. Они подали на него в российский суд. А наше правосудие решило с Александром не церемонится и обязало заплатить компаниям в общем и целом 15 млн рублей.

Впрочем, недавно уже были прецеденты, когда российским торговцам подделками удавалось отбиться от европейских компаний. К примеру, французский бренд Dior, принадлежащий семье богатейшего европейца Бернара Арно, засудил на 150 000 рублей пенсионерку из Биробиджана. Она, видите ли, сумку под зарубежной маркой продала. Женщине пришлось побороться и в конце концов Верховный суд отменил решение о выплате штрафа.

Происшествия,Бернар Арно,Chanel,
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