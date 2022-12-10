Взявший заложников в Дрездене мужчина умер

Мужчина, который ранее захватил двух заложников в Дрездене, умер после полученных в ходе полицейской операции ранений. Об этом сообщила в субботу полиция города.

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"Подозреваемый умер, - говорится в сообщении. - Конкретные обстоятельства являются предметом расследований".

Правоохранительные органы указывали, что злоумышленник получил ранения при задержании, но не уточняли, кто именно их нанес.

Ранее СМИ писали, что 40-летний гражданин Германии застрелил одного человека, после этого пытался ворваться в редакцию радиостанции Radio Dresden, а затем скрылся и забаррикадировался в одном из подвальных помещений расположенного неподалеку торгового центра. Полиция освободила заложников, они не пострадали.