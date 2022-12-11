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40 минут назад

Очевидцам удалось отбить 16-летнюю россиянку у педофила

Lenta.ruиещё 3

В Подмосковье прохожим удалось спасти 16-летнюю девушку от напавшего на нее педофила. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ в Telegram.

Очевидцам удалось отбить 16-летнюю россиянку у педофила
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным телеканала, неизвестный напал на несовершеннолетнюю россиянку, когда она возвращалась домой из колледжа. Он повалил ее на снег и начал раздевать.

Очевидцы услышали крики девушки и схватили мужчину. После этого пострадавшая позвонила отцу. Затем он приехал и вместе с теми, кто помог отбить его дочь от злоумышленника, доставил мужчину полицейским.

Ранее в Санкт-Петербурге мигрант поцеловал в губы незнакомую восьмилетнюю девочку в лифте. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения, где было видно, как мужчина средних лет, одетый в темную верхнюю одежду и кепку, наклоняется к маленькой девочке и целует ее в губы. Позднее его задержали.

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