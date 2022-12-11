Очевидцам удалось отбить 16-летнюю россиянку у педофила

В Подмосковье прохожим удалось спасти 16-летнюю девушку от напавшего на нее педофила. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ в Telegram.

По данным телеканала, неизвестный напал на несовершеннолетнюю россиянку, когда она возвращалась домой из колледжа. Он повалил ее на снег и начал раздевать.

Очевидцы услышали крики девушки и схватили мужчину. После этого пострадавшая позвонила отцу. Затем он приехал и вместе с теми, кто помог отбить его дочь от злоумышленника, доставил мужчину полицейским.