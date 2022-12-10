В Москве загорелся склад завода "Станкоагрегат"

В Москве в одном из зданий завода «Станкоагрегат» произошло возгорание, сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.

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По предварительной информации, 10 декабря 2022 года в 15:19 в экстренные службы поступила информация о возгорании склада завода «Станкоагрегат». Пожар начался в одноэтажном здании, его площадь составила около 100 кв. м. Возгорание удалось ликвидировать.

Находившиеся внутри люди были эвакуированы для прибытия пожарных. На месте находятся сотрудники МЧС и бригада скорой медицинской помощи. Информации о пострадавших не поступало.