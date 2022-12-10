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37 минут назад

Суд арестовал иностранцев, подозреваемых в тройном убийстве в Калининграде

ТАССиещё 1

Ленинградский районный суд Калининграда в субботу арестовал двух иностранцев, подозреваемых в совершенном в городе тройном убийстве, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Калининградской области.

Суд арестовал иностранцев, подозреваемых в тройном убийстве в Калининграде
Фото: ТАССТАСС

"Ленинградским районным судом города Калининграда удовлетворены ходатайства следователя регионального управления Следственного комитета об избрании подозреваемым в тройном убийстве меры пресечения в виде заключения под стражу. Оба фигуранта водворены в следственный изолятор до 8 февраля 2023 года", - указано в сообщении.

Как ранее информировали в СК, в четверг вечером в поселке Невское Гурьевского района в частном доме нашли тела трех человек: 56-летнего хозяина дома, его 81-летней матери, а также 55-летнего мужчины с колото-резаными ранениями. Было возбуждено уголовное дело об убийстве по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ. По подозрению в убийстве задержаны два 32-летних иностранца. Один из них сообщил следователям, что убийство произошло 4 декабря, после чего он с сообщником обыскали дом и забрали оттуда 65 тыс. рублей. С хозяином дома оба подозреваемых были знакомы - мужчина оказывал приезжим помощь в регистрации на территории Калининградской области.

Происшествия,Следственный комитет,
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