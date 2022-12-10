Суд арестовал иностранцев, подозреваемых в тройном убийстве в Калининграде

Как ранее информировали в СК, в четверг вечером в поселке Невское Гурьевского района в частном доме нашли тела трех человек: 56-летнего хозяина дома, его 81-летней матери, а также 55-летнего мужчины с колото-резаными ранениями. Было возбуждено уголовное дело об убийстве по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ. По подозрению в убийстве задержаны два 32-летних иностранца. Один из них сообщил следователям, что убийство произошло 4 декабря, после чего он с сообщником обыскали дом и забрали оттуда 65 тыс. рублей. С хозяином дома оба подозреваемых были знакомы - мужчина оказывал приезжим помощь в регистрации на территории Калининградской области.