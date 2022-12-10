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14 минут назад

Стрелявшего в Дрездене мужчину задержали

Lenta.ru

На востоке Германии в Дрездене полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу в центре города. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

Стрелявшего в Дрездене мужчину задержали
Фото: ТАССТАСС

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу и убил одного человека. Из-за стрельбы центр Дрездена перекрыли, также оказался на день закрыт рождественский рынок.

Впоследствии Independent со ссылкой на заявление полиции писало, что вооруженный мужчина мог захватить заложников в торговом центре в Дрездене. В сообщении правоохранителей говорилось, что управление полиции проводит операцию в центре города.

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