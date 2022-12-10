Стрелявший в центре Дрездена задержан

По данным News.de, мужчина, которому на вид 40 лет, в ходе вооруженного ограбления выстрелил в женщину, в результате чего она скончалась.

Как сообщало издание Bild, затем он ворвался в торговый центр и спрятался там. В настоящее время неясно, удалось ли полиции уже арестовать подозреваемого. Полиция проводит операцию, связанную с предполагаемым освобождением заложников в торговом центре Altmarkt-Galerie. В связи с этим были перекрыты центральные улицы Дрездена, в торговом центре и на прилегающих территориях проводят эвакуацию, рынок Штрицельмаркт также останется закрытым. В городе слышны выстрелы, пишет портал News.de.