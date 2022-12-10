СБУ предъявила обвинения диакону канонической УПЦ из Запорожья

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения диакону Запорожской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) за поддержку референдума в Запорожской области о вхождении в состав РФ. Об этом в субботу сообщила пресс-служба СБУ.

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Уточняется, что диакону предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Его обвинили в оправдании или отрицании действий РФ в отношении Украины, а также в разжигании национальной и религиозной вражды.

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"На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в Telegram-канале спецслужбы.

По данным следствия, церковнослужитель размещал в социальной сети "ВКонтакте", которая под запретом на Украине, публикации в поддержку референдума, а в комментариях призывал жителей региона прийти на голосование. СБУ утверждает, что диакон "отрицал существование украинского народа, его языка и культуры".

"Во время обысков по месту его жительства правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами преступлений", - заявили в силовой структуре.

Киев утратил контроль над 72-73% Запорожской области. Под контролем Украины остается город Запорожье. С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях Запорожской области состоялся референдум о вхождении в состав России в качестве субъекта РФ. Подавляющее большинство жителей региона проголосовали за вхождение в состав РФ.

В последние недели украинские власти предприняли действия, направленные на дискредитацию канонической Украинской православной церкви. С двадцатых чисел ноября СБУ проводит обыски в храмах УПЦ по всей стране, нескольким иерархам предъявлены обвинения в госизмене, подрывной деятельности, "распространении среди прихожан тезисов пропагандистского характера". На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, направленное на запрет УПЦ. В частности, поручено внести в парламент законопроект о запрете религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в РФ", и обеспечить проведение экспертизы устава УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.