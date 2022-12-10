Пятилетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Москве

В Москве из окна многоэтажного жилого дома на улице Говорова выпала пятилетняя девочка. Ребенок остался жив, пишет РЕН ТВ.
По данным телеканала, на момент происшествия в квартире находилась мать девочки, а также еще один несовершеннолетний ребенок 2019 года рождения.
Малыши смотрели телевизор, женщина занималась домашними делами. Она ненадолго вышла из кухни, а когда вернулась, то обнаружила отсутствие старшей девочки. Кроме того, она увидела приставленный к открытому окну стул.
Прокуратура Москвы заявила, что ведет расследование инцидента. Основная версия случившегося - несчастный случай.
Девочка осталась жива, ее госпитализировали в одну из московских клиник, сообщает «Вечерняя Москва».