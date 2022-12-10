В Перми возбудили уголовное дело по факту избиения школьницы сверстниками

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ, по факту получения травм несовершеннолетней. Предварительно установлено, что 8 декабря в дневное время между ученицами восьмого класса одной из школ, расположенной в Индустриальном районе Перми, произошла ссора, в ходе которой школьница 2007 года рождения нанесла однокласснице удары, причинив 14-летней потерпевшей телесные повреждения", - говорится в сообщении.