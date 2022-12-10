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20 минут назад

В Перми возбудили уголовное дело по факту избиения школьницы сверстниками

ТАССиещё 2

Уголовное дело возбудили по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина по статье об истязании после избиения в Перми 14-летней школьницы учениками восьмого класса, сообщили в управлении ведомства по краю в субботу.

В Перми возбудили уголовное дело по факту избиения школьницы сверстниками
Фото: ТАССТАСС

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ, по факту получения травм несовершеннолетней. Предварительно установлено, что 8 декабря в дневное время между ученицами восьмого класса одной из школ, расположенной в Индустриальном районе Перми, произошла ссора, в ходе которой школьница 2007 года рождения нанесла однокласснице удары, причинив 14-летней потерпевшей телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Происшествия,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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