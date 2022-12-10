У московского ресторана произошла массовая драка с поножовщиной

В Москве у ресторана произошла массовая драка, в ходе которой один из участников получил ножевое ранение. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Инцидент произошел 9 декабря 2022 года у ресторана «Пилзнер» на Пресненском валу. Сперва конфликт начался между двумя группами посетителей — участники вышли разобраться на улицу.

В результате один из оппонентов получил удар ножом в грудь и был госпитализирован. Пострадавшим оказался 27-летний мужчина.

По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка — двое участников уже задержаны.