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30 минут назад

При обстреле Донецка погиб мирный житель

Свободная пресса

В результате обстрела украинскими националистами Донецка накануне вечером, 9 декабря, погиб один человек. Погибший – мужчина, мирный житель.

При обстреле Донецка погиб мирный житель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поступила информация о жертве вчерашнего вечернего обстрела Ворошиловского района Донецка. В доме частного сектора, который был полностью уничтожен в результате прямого попадания, обнаружен труп мужчины», – написал мэр Донецка АлексейКулемзин в своем Telegram-канале.

Обстрел Донецка велся с помощью РСЗО «Град», всего ВСУ выпустили по городу 20 реактивных снарядов.

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Ранее «СП» писала о том, что в результате обстрела ВСУ в Новопскове (ЛНР) разрушен дом.

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