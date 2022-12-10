При обстреле Донецка погиб мирный житель

В результате обстрела украинскими националистами Донецка накануне вечером, 9 декабря, погиб один человек. Погибший – мужчина, мирный житель.

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«Поступила информация о жертве вчерашнего вечернего обстрела Ворошиловского района Донецка. В доме частного сектора, который был полностью уничтожен в результате прямого попадания, обнаружен труп мужчины», – написал мэр Донецка АлексейКулемзин в своем Telegram-канале.

Обстрел Донецка велся с помощью РСЗО «Град», всего ВСУ выпустили по городу 20 реактивных снарядов.

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