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1 час назад

После обрушения дома в Рязани возбудили уголовное дело

Lenta.ruиещё 3

После частичного обрушения жилого дома в Рязани возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщило областное следственное управление СК РФ.

После обрушения дома в Рязани возбудили уголовное дело
Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА НовостиПресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Сотрудники ведомства осмотрели места происшествия, опросили всех жильцов дома, изъяты фрагменты газовых труб и газовое оборудование. Также были назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая судебная экспертизы.

Ранее губернатор региона Павел Малков сообщил, что на месте обрушения здания завершен разбор завалов, из-под которых удалось освободить двоих человек. По его словам, новых пострадавших в результате поисково-спасательных работ не обнаружили.

Малков добавил, что шесть человек находятся в пункте временного размещения, остальные жильцы поврежденного дома остались у родственников и друзей.

О взрыве в жилом двухэтажном доме в Рязани стало известно вечером 9 декабря. В результате ЧП оказались повреждены две квартиры — произошло частичное обрушение межкомнатной перегородки, а также перекрытия между первым и вторым этажом.

Происшествия,Взрывы газа в домах,Павел Малков,Следственный комитет,
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