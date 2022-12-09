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1 час назад

Пьяный петербуржец попал под электричку и выжил

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге электричка совершила наезд на 26-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО. Инцидент произошел вечером 8 декабря 2022 года рядом со станцией "Сортировочная".

Пьяный петербуржец попал под электричку и выжил
Фото: Пресс-служба ЦППКПресс-служба ЦППК

По данным ведомства, молодой человек решил перейди железнодорожные пути в непредназначенном для этого месте и попал под движущийся состав поезда. В результате мужчина получил многочисленные травмы и был госпитализирован. Оказалось, пострадавший на момент происшествия был пьян.

"В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Московской области три человека попали под поезд, одна женщина погибла.

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