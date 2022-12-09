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1 час назад

Система распознавания лиц в Москве перепутала киргиза с якутом

Секрет Фирмы

Киберпанк, который мы не заслужили, выдала система распознавания лиц в Москве. Она немного запуталась в мужчинах азиатской внешности и направила силовиков по ложному следу. Полицейские по наводке системы задержали гражданина Киргизии Абдульбасира Эрматова прямо в отделении банка. Правда, совсем скоро выяснилось, что мужчина абсолютно чист перед законом.

Система распознавания лиц в Москве перепутала киргиза с якутом
Фото:  Сайт мэра Москвы Сайт мэра Москвы

В любой системе, конечно, случаются косяки. Ещё можно понять, когда бездушная машина путает близнецов. Их не всякий живой человек сходу различит. Но в этом случае сбой объяснить гораздо сложнее.

Силовики не успели даже толком обрадоваться, что взяли злоумышленника, который числится в федеральном розыске. Уже в отделении при проверке документов оказалось, что ничего не подозревающий гость из бывшей союзной республики вообще ни при чём.

Система распознавания лиц приняла киргиза за другого человека — Дмитрия Куприянова, которого разыскивает Федеральная служба исполнения наказаний Якутии. Из общего у мужчин разве что азиатские черты лица.

Эрматова из полиции отпустили. Злые силовики теперь, видимо, будут искать Куприянова с двойной силой.

Технологии умного города знатно налажали во время частичной мобилизации. Они несколько раз идентифицировали студента как уклониста. Силовики каждый раз доблестно задерживали юношу, у которого была отсрочка, и каждый раз отпускали.

Происшествия,Дмитрий Куприянов,
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