Система распознавания лиц в Москве перепутала киргиза с якутом

Киберпанк, который мы не заслужили, выдала система распознавания лиц в Москве. Она немного запуталась в мужчинах азиатской внешности и направила силовиков по ложному следу. Полицейские по наводке системы задержали гражданина Киргизии Абдульбасира Эрматова прямо в отделении банка. Правда, совсем скоро выяснилось, что мужчина абсолютно чист перед законом.

Фото: Сайт мэра Москвы Сайт мэра Москвы

В любой системе, конечно, случаются косяки. Ещё можно понять, когда бездушная машина путает близнецов. Их не всякий живой человек сходу различит. Но в этом случае сбой объяснить гораздо сложнее.

Силовики не успели даже толком обрадоваться, что взяли злоумышленника, который числится в федеральном розыске. Уже в отделении при проверке документов оказалось, что ничего не подозревающий гость из бывшей союзной республики вообще ни при чём.

Система распознавания лиц приняла киргиза за другого человека — Дмитрия Куприянова, которого разыскивает Федеральная служба исполнения наказаний Якутии. Из общего у мужчин разве что азиатские черты лица.

Эрматова из полиции отпустили. Злые силовики теперь, видимо, будут искать Куприянова с двойной силой.