Вора в законе Мусу Ингуша осудили на восемь лет

Ставропольский краевой суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима вора в законе за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщили объединенной пресс-службе судов региона.

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Речь идет о Мусе Мальсагове, известном в криминальных кругах как Муса Ингуш, уточняет ИА «Прайм крайм». По данным следствия, в период с конца 2019 по начало 2020 года он назначил двоих положенцев.