Стала известна причина взрыва в жилом доме в Рязани

Причиной взрыва в жилом двухэтажном доме в Рязани стал самогонный аппарат. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Фото: Telegram-канал Павла Малкова Telegram-канал Павла Малкова

«Причиной взрыва в жилом доме стал самогонный аппарат», — объяснил собеседник агентства.

О взрыве газа в жилом двухэтажном доме в Рязани стало известно вечером 9 декабря. В результате взрыва оказались повреждены две квартиры — произошло частичное обрушение межкомнатной перегородки, а также перекрытия между первым и вторым этажом.