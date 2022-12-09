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19 минут назад

Рогозин сообщил о попадании под обстрел ВСУ

Елена Прошина

Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что автомобиль, в котором он находился, попал на угледарском направлении под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. О деталях произошедшего он рассказал у себя в Telegram-канале.

Рогозин сообщил о попадании под обстрел ВСУ
Фото: 

«Мы потеряли автомобиль, на котором добирались ночью на угледарском направлении до передовой. Противник пристрелял замерзшую, слипшуюся в комья чернозема дорогу вдоль лесополосы, — написал Рогозин.

По словам экс-главы Роскосмоса, ему пришлось покинуть автомобиль и добираться до самой «ленточки, перебегая со снайперскими плетками и превратившимися в гири боеприпасами сектора пулеметного обстрела», пешком по «покрытой льдом разбитой тропе».

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«Но мы дошли. Поработали по неприятелю. Пообщались с нашими военнослужащими», — отметил он.

В подтверждение своих слов он прикрепил к посту фотографию уничтоженного во время обстрела автомобиля. О других подробностях произошедшего он пообещал рассказать позже.

Напомним, что Рогозин открыл учебный центр «Царские волки», целью которого является оказание поддержки воинским подразделениям ДНР в решении военно-технических вопросов, в начале ноября.

Происшествия,Дмитрий Рогозин,Владимир Путин,Роскосмос,
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