В Рязани произошел взрыв газа в жилом доме

В двухэтажном жилом доме в Рязани произошёл взрыв бытового газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что в результате взрыва здание частично обрушилось. Под завалами могут находиться люди.

«По улице Пушкина в двухэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате произошло частичное обрушение второго этажа на первый. По предварительной информации, под завалами могут находиться пострадавшие», – сообщили в экстренных службах.