В Рязани произошел взрыв газа в жилом доме

В двухэтажном жилом доме в Рязани произошёл взрыв бытового газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что в результате взрыва здание частично обрушилось. Под завалами могут находиться люди.
«По улице Пушкина в двухэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате произошло частичное обрушение второго этажа на первый. По предварительной информации, под завалами могут находиться пострадавшие», – сообщили в экстренных службах.
Напомним, что это не первый взрыв газа за последнее время. 7 декабря четыре человека пострадали во время подобного происшествия в городе Назрань.