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49 минут назад

В Рязани произошел взрыв газа в жилом доме

Елена Прошина

В двухэтажном жилом доме в Рязани произошёл взрыв бытового газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что в результате взрыва здание частично обрушилось. Под завалами могут находиться люди.

«По улице Пушкина в двухэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате произошло частичное обрушение второго этажа на первый. По предварительной информации, под завалами могут находиться пострадавшие», – сообщили в экстренных службах.

В центре Стамбула загорелся отель

Напомним, что это не первый взрыв газа за последнее время. 7 декабря четыре человека пострадали во время подобного происшествия в городе Назрань.

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