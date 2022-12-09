В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
9 минут назад

Российский самолет резко остановился при взлете и вернулся в аэропорт Египта

Lenta.ru

Самолет авиакомпании Nordwind, летевший из египетского Шарм-эш-Шейха в Пермь, остановился при взлете и вернулся на стоянку. Об этом порталу TourDom сообщил один из пассажиров данного рейса.

Российский самолет резко остановился при взлете и вернулся в аэропорт Египта
Фото: 

Собеседник издания отметил, что Вoeing 737-800 начал набирать скорость, а затем резко затормозил и поехал на стоянку. Через час сидящих на борту пассажиров отправили обратно в аэропорт.

«Почти восемь часов мы провели в ожидании рейса, — подчеркнул он. — Представителей туроператора нет. Никто не дает никакой информации».

По словам туриста, сотрудники аэропорта сообщили пассажирам, что у российского воздушного судна обнаружилась поломка в двигателе, а резервного борта не оказалось.

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Позже представители перевозчика уведомили, что полет был прерван по техническим причинам.

«Все услуги, согласно Федеральным авиационным правилам, предоставляются пассажирам», — добавили в Nordwind.

Ранее в декабре летевший из Москвы в Самарканд российский самолет сменил курс и вынужденно сел в другом городе Узбекистана — Ташкенте. Воздушному судну не удалось произвести посадку в аэропорту назначения из-за обильного снега на полосе.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители