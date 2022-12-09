Российский самолет резко остановился при взлете и вернулся в аэропорт Египта

Самолет авиакомпании Nordwind, летевший из египетского Шарм-эш-Шейха в Пермь, остановился при взлете и вернулся на стоянку. Об этом порталу TourDom сообщил один из пассажиров данного рейса.

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Собеседник издания отметил, что Вoeing 737-800 начал набирать скорость, а затем резко затормозил и поехал на стоянку. Через час сидящих на борту пассажиров отправили обратно в аэропорт.

«Почти восемь часов мы провели в ожидании рейса, — подчеркнул он. — Представителей туроператора нет. Никто не дает никакой информации».

По словам туриста, сотрудники аэропорта сообщили пассажирам, что у российского воздушного судна обнаружилась поломка в двигателе, а резервного борта не оказалось.

Позже представители перевозчика уведомили, что полет был прерван по техническим причинам.

«Все услуги, согласно Федеральным авиационным правилам, предоставляются пассажирам», — добавили в Nordwind.